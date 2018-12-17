Galatasaray'a güçlü rakip! İşte Benfica'nın Avrupa karnesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, son 32 turunda Benfica takımı ile eşleşti.

Teknik direktör Rui Vitoria önderliğindeki Portekiz devi, 13 haftası geride kalan yerel liginde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sırasıyla Porto, Sporting Lizbon ve Braga'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ile eşleşen Benfica, Sarı-Lacivertli rakibini iç sahada 1-0 yenmiş, İstanbul'da ise 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna yükselmişti.

Play-Off aşamasında Yunan temsilcisi PAOK'u eleyen Portekiz ekibi, gruplara kalmıştı.

Devler Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, AEK ve Ajax ile mücadele veren Rui Vitoria'nın öğrencileri, 2 puan, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 7 puan toplayarak Bayern ve Ajax'ın ardından grubu 3. sırada noktalamıştı.

Portekiz'in dev kulübü, iç saha maçlarını 65 bin kişilik Estadio da Luz'da oynuyor.

Transfermarkt verilerine göre Benfica'nın kadrosundaki en değerli futbolcular 28 milyon Euro'luk stoper Ruben Dias, 25 milyon Euro'luk sol bek Alejandro Grimaldo ve 22'şer milyon Euro'luk orta saha Pizzi ile sağ kanat Eduardo Salvio.