Aksaray Kulübü, önce sosyal medya hesabından kupasının çalındığını belirten bir paylaşımda bulundu. Daha sonra ise bu paylaşımın dikkat çekmek için yapıldığı belirtildi ve hayatını kaybeden Muhammed Eren Yılmaz isimli taraftar için Galatasaray'a hazırlık maçı teklifi yapıldı.

Aksaray kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şampiyonluğumuza 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki kardeşimiz MUHAMMED EREN YILMAZ'ın ismini Tüm Türkiye'ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yaptık... Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz. Ne dersiniz Galatasaray?' açıklamasında bulundu.