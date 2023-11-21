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Spor

Galatasaray'a Icardi'den iyi haber!

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den gelen haberin sevinci yaşanıyor. Bir süredir iğneyle maçlara çıkan başarılı golcü, milli arada sakatlığını tamamen atlattı.

Takvim21 Kasım 2023 Salı 09:07 - Güncelleme:
Galatasaray'a Icardi'den iyi haber!
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Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır iğneyle maçlara çıkan ve skora katkı yapmakta zorlanan Mauro Icardi, sakatlığını atlattı.

MİLLİ ARADA DİNLENDİ

Arjantinli yıldız, böylece iğneyle maçlara çıkmayacak, daha rahat vuruş yapabilecek. Yıldız golcü, takıma verilen 4 günlük izinde idmanlara katılmadı. Milli arayı dinlenerek geçirdi.

MANU ÖNÜNDE EN BÜYÜK KOZ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Cimbom'un yıldız golcü Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Manchester United maçında takımının en büyük kozlarından biri olacak.

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