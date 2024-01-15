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Spor

Galatasaray'a Japon yıldız Daichi Kamada

Galatasaray transferde dümeni İtalya'da forma giyen Japon yıldız Daichi Kamada'ya çevirdi. Sarı kırmızılı ekip, oyuncunun transferi için Lazio ile temaslara başladı.

Takvim15 Ocak 2024 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
Galatasaray'a Japon yıldız Daichi Kamada
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı.

Cimbom'un, set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarda etkili bir isim olan Daichi Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi.

AYRILMAYA ARTIK SICAK

İtalya'dan haberlere göre; Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun, Çizme'den devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi.

127 GOLE KATKI YAPTI

Şu ana kadar 319 maça çıkan Kamada, 73 gol attı ve 54 asist yaptı. Kamada'nın güncel değeri ise 20 milyon Euro.

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