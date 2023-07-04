Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! İngilizler resmen harekete geçti

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını yaparken bir yandan da gidecek ve teklif gelen isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Spor Toto 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'dan transfer edilen ve Galatasaray'ın kaptanlığına kadar yükselmeyi başaran yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Bir İngiliz ekibi Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a resmi teklif yaptı.

NOTTINGHAM FORREST, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TALİP

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nothingham Forrest'ın Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenilirken Galatasaray, bu teklifi düşük bularak reddetti.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO



Galatasaray'ın yıldız isim Kerem Aktürkoğlu için bonservis beklentisi yaklaşık 20 milyon euro olduğu öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı toplamda 38 karşılaşmada 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.