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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Kerem Demirbay, antrenmanda sakatlandı

Galatsaray'ın transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı.

IHA24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Kerem Demirbay, antrenmanda sakatlandı
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Bayer Leverkusen, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandığını açıkladı.

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay antrenmanda sakatlandı. Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadığını ve Kerem'in bir an önce takıma geri dönmesinin çok önemli olduğu ifade edildi.

Kerem Demirbay, geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla 25'i Almanya Bundesliga, 5'i Şampiyonlar Ligi, 5'i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 maçta forma giyerken, 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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