Galatasaray'a Lemina'dan müjdeli haber
Sarı-Kırmızılılar’da önceki gün sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle tedavi olan Gabonlu oyuncu dün takımla çalıştı. Ryan Babel ile kaleci Fernando Muslera ise günü tedaviyle geçirdi.
STAR
GALATASARAY, yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda önceki gün sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle tedavi olan Mario Lemina’nın takımla çalışması sevinç yarattı. Sakatlıkları nedeniyle milli takımlarının aday kadrolarından çıkarılan kaleci Fernando Muslera ile Ryan Babel ise günü tedaviyle geçirdi. Şener Özbayraklı da tedavisinin ardından düz koşu yaptı. Andone ise salonda özel programla çalıştı.
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