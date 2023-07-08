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Spor

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi! Taraftar çok sevinecek

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için sürpriz bir gelişme yaşandı. Hull City ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve bugün açıklanan Avusturya kampında da kendisine yer bulamayan Lucas Torreira için devrede olan İtalyan ekibi Lazio, transferden vazgeçti. İşte detaylar...

8 Temmuz 2023 Cumartesi 21:19 - Güncelleme:
Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi! Taraftar çok sevinecek
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Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile ilgilenen İtalyan ekibi Lazio bu transferden vazgeçti.

LAZIO, TORREIRA'DAN VAZGEÇTİ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira'yı uzun süredir takip eden Lazio, orta saha transferi için hedefine Sassuolo'da forma giyen Maxime Lopez'i aldı.

Haberde, Lopez'in Lazio tarafından Torreira'ya oranla daha fazla istendiği belirtilirken oyuncu için Sassuolo'nun 20 milyon euro istediği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 defa maça çıkan Lucas Torreira, bu maçlarda 1 asist kaydetmişti.

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