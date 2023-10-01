Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! Tam 44 milyon euro...

Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo için hocası Emery'den övgü dolu sözler geldi. Nicolo Zaniolo'nun çok yönlü bir oyuncu olduğunu kaydeden Emery, şunları söyledi.

HOCASINDAN NICOLO ZANIOLO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Zaniolo bir kişi olarak onunla konuşmak, onunla çalışmak çok kolay. "İlk günden itibaren bize karşı davranışı ve bağlılığı çok iyiydi. Adaptasyonu çok iyi gidiyor ve iyi oynuyor. Daha çok sağda oynuyordu ama artık sol tarafta oynamasına ihtiyacımız vardı. Onu farklı pozisyonlarda kullanacağım ve ondan gerçekten memnunum."

TAM 44 MİLYON EURO

İngiliz ekibi bu gelişmeler sonrasında Unai Emery'nin övgü dolu sözlerle bahsettiği Nicolo Zaniolo'nun bonservisini alacak. Bütün bonusların karşılanması halinde İngiliz ekibi Galatasaray'a tam 44 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur. Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı. 5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu. Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya transferi gerçekleşti. Zaniolo bu sezon 17 maçta 2 gol 3 asist üretmiştir. Ardından Galatasaray'a transfer olanoyuncu burada 12 maçta 5 gol ve 1 asist yaparak 2023/2024 sezonu başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralık olarak katıldı.



