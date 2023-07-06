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Spor

Galatasaray'a Nuno Tavares transferinde dev rakip

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray'ın da ilgilendiği başarılı oyuncu Nuno Tavares'e talip oldu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Galatasaray'a Nuno Tavares transferinde dev rakip
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Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Arsenal'de forma giyen 23 yaşındaki sol bek Nuno Tavares'i gündeminde tutuyordu. Portekizli genç oyuncu için Galatasaray'a Premier Lig'den rakip çıktı.

WEST HAM OYUNCUYLA İLGİLENİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi West Ham, Arsenal'in kadroda düşünmediği Nuno Tavares'e talip oldu.

West Ham Teknik Direktörü Victor Moyes'un oyuncuyu beğendiği aktarılırken, İngiliz kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Tavares'in, İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

6 GOL KAYDETTİ

Sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Nuno Tavares, Fransız ekibinde 39 karşılaşmaya çıkarken 6 gol kaydetti.

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