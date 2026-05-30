Galatasaray'a Pape Gueye müjdesi! Villarreal kapıyı açtı

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki Pape Gueye için ayrılık kararı çıktı. Villarreal, finansal kriterler sebebiyle oyuncuyu satma kararı alırken İspanyol ekibinin yüksek bir bonservis bedeli hedeflediği öğrenildi.

Akşam30 Mayıs 2026 Cumartesi 08:06 - Güncelleme:
AS gazetesinin haberine göre Villarreal, yaklaşan transfer döneminde finansal dengeleri sağlamak ve yeni hamleler yapabilmek için Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi satmaya karar verdi.

Galatasaray'ın da transfer listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığı, İspanyol kulübünün bütçe planlamasında anahtar rol oynuyor. La Liga ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan dinamik orta saha için Villarreal'in yüksek bir bonservis bedeli hedeflediği belirtilirken, oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme, orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılıların elini güçlendiriyor.

5 GOL 2 ASİST YAPTI

27 yaşındaki Senegalli merkez orta saha oyuncusu Pepe Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla çıktığı 39 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

