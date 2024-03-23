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Spor

Galatasaray'a Portekizli orta saha: Rafa Silva

Galatasaray gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Dries Mertens'in yerini Benfica forması giyen Rafa Silva ile doldurmak istiyor.

Sabah23 Mart 2024 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Galatasaray'a Portekizli orta saha: Rafa Silva
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Bir yandan şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda transferin ilk hedefi de belirlendi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak isteyen Cimbom, Rafa Silva'yı gündeme aldı.

TEMASLAR BAŞLADI

Benfica forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Portekizli yıldızla temaslar şimdiden başladı. Galatasaray, birçok talibi olan Silva'da kısa sürede mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

RAFA SILVA'NIN İSTEKLERİ

Menajeriyle geçtiğimiz günlerde temas kuran sarı-kırmızılı idareciler, Rafa Silva'nın isteklerini öğrendi. Yıllık 4 milyon euro talep eden Portekizli yıldız ayrıca imza parası da istedi.

İSTİKRARLI OYUNUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Görüşmelerin sürdüğü 30 yaşındaki oyuncu, 2016'dan bu yana Benfica'da oynuyor. Portekiz ekibindeki istikrarlı oyunuyla dikkat çekiyor.

KARİYERİNİN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bu yıl 44 maçta 18 gol, 14 asistle kariyerinin zirvesini gören yıldız oyuncu, toplamda ise 318 karşılaşmada 90 gol, 78 asistle adeta şov yaptı. Daha önce Braga ve Feirense formaları giyen Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda ise 25 karşılaşmaya çıktı.

30 MİLYON EUROYU BULDU

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva, daha önce 30 milyon euro'ya kadar çıktı. Tecrübeli oyuncu, Braga'dan Benfica'ya 16 milyon euro'ya transfer oldu.

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