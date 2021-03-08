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Spor

Galatasaray'a Ryan Donk'tan kötü haber

Galatasaray'da Ryan Donk'un sağ ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

08 Mart 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:49
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

RYAN DONK'UN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı.

Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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