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Spor

Galatasaray'a Süper Kupa öncesi kötü haber! İşte Davinson Sanchez'in son durumu...

Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi gözler Davinson Sanchez'de. Karşılaşmaya yetişemeyecek olan Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

27 Aralık 2023 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
Galatasaray'a Süper Kupa öncesi kötü haber! İşte Davinson Sanchez'in son durumu...
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Galatasaray'da Süper Kupa öncesi gözler Davinson Sanchez'in durumuna çevrilmiş durumda. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini kaçıran Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına yetişip yetişmeyeceği belli oldu.

SEZON PERFORMANSI

Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray forması ile toplam 14 resmi maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

DAVINSON SANCHEZ'DEN AÇIKLAMA

"Benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz.

SAKATLIĞI SÜRÜYOR!

Kolombiyalı oyuncu bir süredir antrenmanlara çıkmıyordu. Tedavisi devam eden deneyimli stoper Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa maçında forma giyemeyecek. Teknik ekipten izin alan Davinson'un Noel Tatili nedeniyle izin alıp Kolombiya'ya gittiği öğrenildi. Davinson Sanchez kesin olarak Suudi Arabistan'a götürülmeyecek.

Fenerbahçe ile Süper Kupa'da oynanacak mücadelede Abdülkerim - Nelsson ikilisi forma giyecek. Okan Buruk Kadıköy'de oynanan derbi maçında da ayni ikiliye şans vermişti.

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