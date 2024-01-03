Galatasaray'a talih kuşu kondu! Güle güle Mauro Icardi

Galatasaray, devre arasının girmesiyle birlikte ara transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da başarılı işler yapmak için çıktığı sezonda kadrosunu yıldız isimlerle doldurdu. Bu isimlerin arasında geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve yaşanılan şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Mauro Icardi'de var. Yıldız golcü, Fransız ekibi PSG'den sezon başında 10 milyon euro ödenerek kadroya bonservisiyle katılmıştı.

MAURO ICARDI İÇİN AVRUPA DEVLERİ YARIŞA GİRDİ!

Başarılı performansını sürdüren ve Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli golcü, Avrupa devlerinin radarına girdi. İtalya basını, Mauro Icardi'yi ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Tottenham, Manchester United ve Inter'in yarıştığını duyurdu.

Bu sezon forvet sıkıntısı çeken Premier Lig'e ekipleri Tottenham ve Manchester United, yıldız golcü için en ciddi aday konumunda.

Öte yandan İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Icardi'nin Inter'e dönebileceğini duyurdu. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Alessi, "Size küçük bir sır vereyim. Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A TALİH KUŞU KONDU!

Galatasaray yönetimi, Arjantinli golcüyle yollarını ayırmayı düşünmüyor. Sarı kırmızılıların ancak 20 milyon euro bandında bir teklif gelirse değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Star Gazetesi