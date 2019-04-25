Kayserispor Başkanı Erol Bedir, geçen hafta Galatasaray maçının orta hakemi Arda Kardeşler, VAR Hakemi Serkan Tokat'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik açıklama yaptı.

Erol Bedir açıklamasında Arda Kardeşler ve Serkan Tokat'ı hakemliği bırakmaya davet ederken, TFF ve MHK''ya de 'Galatasaray'a yaptığınız gibi bize de açıklama yapın" mesajı gönderdi.

İşte Erol Bedir'in açıklaması...

"Son haftalara girerken, Süper Lig'de yaşanan adaletsizlikleri ve göz göre göre yapılan vahim hakem kararlarını unutmayacağız !!.

Sezon başından bu yana takımımızın aleyhine yapılan hakem hatalarını hep olgunlukla karşılamış, nihai olarak onların da "insan"olduğunu düşünerek kötü niyet aramamıştık.

Ancak, son haftalarda, özellikle İstanbul takımlarıyla oynadığımız (Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray) maçlarından ilk ikisinde nizami gollerimiz verilmemiş, Başakşehir maçında uzatmanın 7. dakikasında!!? aleyhimize verilen zorlama bir penaltı ile puan kaybına uğramamıza vesile olunmuştur.

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Galatasaray'la oynadığımız maçta yaşananlar ise, tam anlamıyla bir facia niteliğindedir. Taraflı-tarafsız her kişi ve kurumun ortak kanaati maçın "Kayserispor'dan alınıp, Galatasaray'a verildiği" şeklindedir. Yetkili kurumların da aynı düşünceyi paylaştıklarına eminiz. Çağrımıza rağmen TFF ve MHK'nın bu konuda herhangi bir açıklama yapmamasını da geçtiğimiz yıllardaki teamüller gereği normal karşılıyoruz. Daha önce (23 kasım 2018) İstanbul'da oynanan Galatasaray-Konyaspor maçının son dakikalarında Galatasaray aleyhine verilen, (bize göre de verilmesinin yanlış olduğunu düşündüğümüz) hatalı penaltı kararıyla Galatasaray puan kaybetmiş ve haklı olarak tepki göstermişti. Bunun üzerine ertesi gün MHK, maçın hakemi ve VAR hakeminin görevlerini askıya aldıklarını açıklamışlardı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ...

Kayserispor'un da içinde bulunduğu bir çok kulüp, hakemin yanlış kararını kabul etmiş, Galatasaray'ın haksızlığa uğradığını görmüş, ancak MHK tarafından yapılan ve o zamana kadarki uygulamalarda bulunmayan "hakemlerin görevlerinin askıya alındığı açıklamasının" yanlış olduğunu da bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuşlardı… Hata yapan, yanlış yapan hakemlerin kendi prosedürleri içerisinde cezalandırmaları ve "kamuoyuna açıklama yapmama uygulamasının " yetkili makamlar tarafından delinerek "açıklama" yoluyla bir kulübün tatmin edilmesinin ileride hem hakemlerimiz üzerinde korku yaratabileceği hem de kendisine karşı alenen yanlış yapılan kulüplerimizin de böyle bir açıklama isteme hakkı olabileceği ve eğer yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından bir açıklama yapılmazsa bunun "adaletsizlik " olacağı anlatılmaya çalışılmıştı.

"TFF VE MHK, BİZE DE AÇIKLAMA YAPSIN"

Şimdi gelinen noktada ise,

Son maçlarda özellikle de, geçtiğimiz Cumartesi günü oynadığımız Galatasaray maçında Kayserisporumuz aleyhine yapılan uygulamalar bu kadar açık-net ve tüm otoritelerce kabul edilirken; 21.04.19 Pazar günü yaptığımız çağrı ile TFF ve MKH'yı açıklamaya davet etmiştik.

Ancak, Galatasaray-Konyaspor maçındaki (bizim de kabul ettiğimiz) Galatasaray aleyhine olan hakem hatası sonrası "açıklama" yapan MHK, Galatasaray-Kayserispor maçında Kayserispor aleyhine yapılan ve çok daha bariz, çok daha acımasız uygulamalar karşısında çağrımıza rağmen açıklamada bulunmamış ve sessizliğini korumuştur.

Netice olarak;

Yapılan hakem yanlışları sonrası açıklama yapmak uygunsa,bu uygulamayı bize de yapın. Açıklama yapmak yanlış ise, önce yapılanın da yanlış olduğunu beyan edin. Adil olması gereken ve her takıma eşit mesafede olmak zorunda ki MHK'yı " takımın adına göre çifte standart uygulayan kurum" suçlamasından kurtarın .!.

Özetle;

Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu ne de bize yapılanları unutmadık, unutmayacak, unutturmayacağız. Meşru olan her platformda, her zeminde hakkımızı arayacak, rakiplerimize karşı yapılsa da haksızlık karşısında susmayacağız!

ARDA KARDEŞLER VE SERKAN TOKAT'A

"Ben istediğimi yaparım, en büyük hatayı da yapsam gerekirse birkaç maç dinlenir yine görevime devam ederim" diye düşünen maçın hakemi Arda KARDEŞLER ve VAR'daki Serkan TOKAT hocalar;

Görevlerinizi bırakmanızı ve rızkınızı kimsenin canını acıtamayacağınız başka sektörle de aramanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde belki bugünkü düzende dedikleriniz olabilir. Belki adaletsiz gönüllerde taht da kurabilirsiniz. Fakat hakkını gasp ettiğiniz Kayserispor ve onun büyük taraftarı başta olmak üzere bilinki, er veya geç kendi vicdanınız da dahil olmak üzere hiçbir "temiz platform" sizi bağrına basmayacaktır.

Büyük KAYSERİSPOR taraftarı;

Bu yapılanlara en büyük cevabı önümüzdeki Pazar günü saat 16:00'da evimizde oynayacağımız ALANYASPOR maçında verelim.

Tribünleri dolduralım, takımımıza vereceğimiz hakaret içermeyen ve küfürsüz desteğimizi 90 dakika sürdürelim. Sesimiz İstanbul'dan duyulsun. Alacağımız galibiyet ile haksız bir şekilde elimizden alınan puanların telafisini yapalım."