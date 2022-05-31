Galatasaray'a yeni sponsor

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Burak Elmas, önemli bir sponsorluk anlaşmasını imza altına aldıklarını belirterek, "Aslında bu aile arasında olan bir sponsorluk anlaşması. Göreve geldiğimizden beri Sayın Başkan İbrahim Hatipoğlu ve ekibiyle çok yakın çalışma fırsatı bulduk. Bu dönemde bizim çok takdirimizi kazandılar. Galatasaray'da hangi yönetim olursa olsun sadece Galatasaray'a hizmet etme içgüdüsüyle hareket ederek, Galatasaray'ın farklı konularına destek veriyorlar. Hakikaten bir Galatasaray derneğinin yapması gereken her şeyi, Galatasaray siyasetinden uzak kalarak eksiksiz olarak yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD'ın sarı-kırmızılı kulübe birçok konuda destek verdiğini aktaran Elmas, "Bugün de bütün yaptıklarını daha büyük bir anlaşmayla taçlandırıyorlar. Bu sadece burada kalmayacak, daha büyük projelere destek verecekler. Bu dernek ile iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Burak Elmas, kulübün voleyboldaki yapılanmasıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Galatasaray bir spor kulübü. Basketbol ve voleybol artık amatör değil. Bir diğer problem de müessese takımları ile kulüp takımlarının mücadele ediyor olması. Burada haksız bir rekabet var. Müessese takımları karlarının belli bir oranıyla takım kurarken, bizler bu fonları oluşturmakta zorlanıyoruz. Biz yönetime geldikten sonra basketbolda bir model oluşturduk. Bunu diğer şubelere de yaymayı amaçlıyorduk. Basketbolda bu başarı elde edildi. Basketbolda bu sene yaratılan sinerjinin örnek olacağını ve diğer branşlara da uygulanarak Galatasaray'ın tekrar hak ettiği yerlerde mücadele edeceğini düşünüyorum."

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da dönemleri boyunca kendileriyle yaptığı iş birliğinden dolayı Burak Elmas'a teşekkür ederek, "Galatasaray kulübü büyük bir aile. Bu ailenin reisi de kulüp başkanıdır. Biz de bu kulüp içinde olan bir yapıyız. Sadece kulübe hizmet etmek amacında olan bir derneğiz. Kulübümüze bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğimizin, önümüzdeki dönemlerde de bu anlaşmaları geliştirerek büyüteceğimizin sözünü veriyorum. Hepimiz için hayırlı bir anlaşma olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsorluk anlaşmasının bir yıllık olduğunu aktaran Hatipoğlu, kulüpte 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yarışacak başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'na eşit mesafede olduklarını da sözlerine ekledi.