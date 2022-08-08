Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu!

Galatasaray'da transfer sürecinin hızlandığı dönemde Yunus Akgün'e talip çıktığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu için MLS ekibi devreye girdi.

Alexis Sanchez'den Galatasaray'ın teklifine cevap geldi

LOS ANGELES FC'DEN TEKLİF

Sarı-kırmızılıların genç futbolcusuna MLS ekibi Los Angeles FC'nin talip olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için MLS temsilcisinin Galatasaray'a 7 milyon 500 bin avroluk transfer teklifini ilettiği belirtildi. Süper Lig devine Yunus Akgün'ün bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisinin de sunulduğu vurgulandı.

Hamza Akman resitali! Galatasaray taraftarını büyüledi

G.SARAY DÖNÜŞ YAPMADI

Los Angeles FC'den gelen bu transfer teklifine Galatasaray'ın henüz dönüş yapmadığı öğrenildi. Yunus Akgün'ün kariyer planlamasına MLS'te devam etmek gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedildi.

Beşiktaş yıllardır unutulan geleneği canlandırdı

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu kendisinden beklenen patlamayı geçtiğimiz sezon gerçekleştirdi ve A Milli Takım 'a kadar yükseldi.