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Spor

Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu!

Galatasaray'ın genç yeteneği Yunus Akgün'e 7 milyon 500 bin avroluk bir transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

Fanatik8 Ağustos 2022 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
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Galatasaray'da transfer sürecinin hızlandığı dönemde Yunus Akgün'e talip çıktığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu için MLS ekibi devreye girdi.

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LOS ANGELES FC'DEN TEKLİF

Sarı-kırmızılıların genç futbolcusuna MLS ekibi Los Angeles FC'nin talip olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için MLS temsilcisinin Galatasaray'a 7 milyon 500 bin avroluk transfer teklifini ilettiği belirtildi. Süper Lig devine Yunus Akgün'ün bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisinin de sunulduğu vurgulandı.

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G.SARAY DÖNÜŞ YAPMADI

Los Angeles FC'den gelen bu transfer teklifine Galatasaray'ın henüz dönüş yapmadığı öğrenildi. Yunus Akgün'ün kariyer planlamasına MLS'te devam etmek gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedildi.

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ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu kendisinden beklenen patlamayı geçtiğimiz sezon gerçekleştirdi ve A Milli Takım 'a kadar yükseldi.

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