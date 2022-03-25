Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu! Sürpriz teklif

Yunus Akgün, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Yunus Akgün için İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Lazio ve Fiorentina devreye girdi. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Galatasaray ise yüksek bir teklif bekliyor.

YUNUS AKGÜN'E İTALYAN KANCASI

Kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün'e İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Lazio ve Fiorentina'nın ilgisi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da forma giymek istediğini söyleyen Yunus Akgün, teklif gelmesi halinde Avrupa'ya gidebilir.

GALATASARAY, YÜKSEK BİR TEKLİF BEKLİYOR

Yunus Akgün'ün bonservisini elinde bulunduran Galatasaray 21 yaşındaki oyuncu için yüksek bir teklif bekliyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor'un 2021'in yaz aylarında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunus Akgün, bu sezon 31 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulundu.