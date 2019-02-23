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Galatasaray'da 10 milyon euro'luk hayal kırıklığı

Kötü grafiğini Benfica maçında da sürdüren Diagne’ye Sarı-Kırmızılı taraftarlar sert tepki gösterdi.

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Kötü grafiğini Benfica maçında da sürdüren Diagne’ye Sarı-Kırmızılı taraftarlar sert tepki gösterdi. G.Saraylılar, Senegalli golcü için, “İade fi şi duruyorsa geri gönderin” mesajını paylaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, “10 milyon euroluk çöp”, “O saçlarını burada kazırlar”, “Adam horoz gibi dolaşıyor ama faydası yok” tarzında yorumlar yapıldı. Kasımpaşa ve Benfica’yla oynanan iki mücadelede de ortalarda gözükmeyen Diagne, kızağa çekilebilir.
 
Akşam
 

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