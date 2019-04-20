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Galatasaray'da 2. Hagi dönemi

Galatasaray’ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi’nin Sarı-Kırmızılılara transferi için sezon sonunda Fatih Terim’le görüşecek.

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Sarı-kırmızılı kulüp, gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadı. Gündeme giren isim ise yabancı değil: Hagi. Galatasaray'da oynadığı yıllarda taraftarın gönlüne taht kuran Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis gelecek sezondan itibaren babası gibi parçalı formayı taşıyabilir.
 
Bir dönem Fiorentina'ya transfer olup ardından babasının kulübü Viitorul'a dönen Rumen yıldız kariyerinde yeni bir sıçrama yapmayı hedefliyor. Bunun için de babasının ayak izlerinden yürümek istiyor. Cimbom'un ilgisi, 21 yaşındaki Ianis'i bir hayli memnun ediyor.
 
BABASIYLA KONUŞACAK
 
Ianis Hagi transferi Galatasaray için fazla zor değil. Çünkü efsane Hagi, Aslan'ın resmi teklif yapması durumunda yüksek bir bonservis bedeli istemeyecek. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda da İanis "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelecek ne getirir bilemem ama Galatasaray beni isterse 'evet' derim" ifadelerini kullanmıştı. Fatih Terim, sezon sonunda Ianis için babası Hagi ile görüşecek. İki eski dost el sıkışacak.
 
SENEYE YOLCU
 
Gheorghe Hagi sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yatığı Viitorul'da oynayan oğlu Ianis'in geleceğiyle ilgili Digi Sport'a konuştu. Hagi "Ianis sezon sonu ayrılacak. Birçok teklif var. Hangi kulübün daha hızlı olduğunu göreceğiz" dedi.
 
İanis, 10 numarada ve kanatlarda görev yapabiliyor.
 
PATRON ÇILDIRDI
 
Ianis Hagi'yi isteyen bir başka kulüp olan Steaua'da başkan Gigi Becali babası Hagi'ye inanılmaz bir teklif sundu. İşte o teklif:
 
* 3 milyon euro veririm.
 
* Tüm maçlara 11'de başlayacak.
 
* Teknik direktörün onu oyundan alma yetkisi olmayacak.
 
* Gelecekte onu sattığımda yüzde 20'sini sana veririm.
 
Ianis Hagi'nin Fiorentina, Fiorentina'nın B Takımı ve Viitorul'da 106 maçta 27 golü, 15 asisti var.
 
(Sabah)

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