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Spor

Galatasaray'da 3 isim yıldızlaştı

Galatasaray'ın 3 yıldızı gösterdiği performansla takımın en en önemli parçası olurken taraftardan da alkış aldı. İşte o 3 isim...

Sabah28 Nisan 2024 Pazar 10:50 - Güncelleme:
Galatasaray'da 3 isim yıldızlaştı
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Şampiyonluğa koşan Galatasaray, aylardır zirveden inmezken, kalecisinden forvetine birçok oyuncusu istatistiklerde ön plana çıktı.

Adana Demir deplasmanında iki gol pası veren Dries Mertens 13 asist ile lig lideri olurken son 6 maçtaki 9 gole katkısı ile de takımı sırtlıyor.

EN YÜKSEK KURTARIŞ YÜZDESİ

17 hafta kalesini gole kapatarak rekorunu geliştiren Muslera ayrıca %81 oranla Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi konumunda.

21 gole ulaşarak krallıkta iddialı konuma gelen Icardi'nin Süper Lig kariyerinde 4383 dakikada 43 gol-14 asist yazıyor. Arjantinli, 77 dakikada bir gol attı.

Mauro Icardi son 6 maçtaki performansı ile de takımı şampiyonluğa götürüyor. Arjantinli yıldız, son 6 maçta 7 gol atarken 2 kez de asist katkısı verdi.

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