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Galatasaray'da 4 ayrılık, 2 transfer!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde atağa kalktı. Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrıldığını duyuran Cimbom'da yeni ayrılıklar yaşanabilir.

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetiyle başladı. Cimbom ligin ikinci haftasında taraftarı önünde Konyaspor sınavına çıkacak. Sarı-kırmızılılar transferde de atağa kalktı.
 
Cimbom Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdı. Ozornwafor 1 yıl kiralık olarak Deportiva Almeria ekibine transfer oldu. Galatasaray Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu da PSV'ye gönderdi. Cimbom Hollanda ekibinde 1 milyon 250 bin euro net maaş alacak olan yunan golcüye 1 milyon 950 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.
 
2 yabancı oyuncuyla yolunu ayıran Galatasaray'da Falcao transferinin açıklanması bekleniyor. Falcao'dan sonra Galatasaray'da bir isim daha gündeme geldi. Diagne'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Ahmed Hassan Mahgoub'un takıma katılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda transferlerin yanı sıra yeni oyuncuların gideceği de konuşuluyor. 
 
NAGATOMO'NUN GİDİŞ KAPISI AÇIK
 
İtalyan basınında son günlerde ismi Fiorentina ile anılmaya başlanan Yugo Nagatomo'ya şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Ancak Galatasaray yönetimi seona kötü bir başlangıç yapan Japol sol bekin talibi çıkarsa gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. 
 
LINNES TAKIMDA KALMAYA DİRETİYOR
 
Galatasaray'ın satış listesinde olan oyunculardan biri de Martin Linnes. FFP nedeniyle 2.9 milyon Euro'luk satış yapması gereken Cimbom'da Martin Linnes takımdan gönderilmek isteniyor. Fakat Norveçli futbolcu 1 milyon 400 bin Euro'luk maaşını bırakıp gitmek istemiyor. 
 
DIAGNE PLANI
 
Galatasaray yönetiminin diğer planı ise diagne'yi göndermek. Bonservis bedeli ile gönderilmeye çalışılan golcü futbolcuda sorun çıkarsa farklı bir plan devreye girecek. Eğer sarı-kırmızılılar 2.9 milyon Euro'luk FFP açığını kapatırsa Diagne kiralık olarak gönderilecek. 
 
YUNUS AKGÜN'DE GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE
 
İtalyan kulübü Lazio, Yunus Akgün'le uzun bir süre ilgilenmiş ancak Galatasaray'la anlaşma sağlanamamıştı. Yönetim, FFP'deki açığı kapatmak için genç yıldızın satışını yine gündeme aldı. Transfer bütçesinde 2.9 milyon Euro ekside olduğu için Luyindama'yı Avrupa'da oynatamama tehlikesi yaşayan Galatasaray'da Yunus Akgün planı devreye girdi.

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