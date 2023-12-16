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Spor

Galatasaray'da 500 milyon TL'lik hayal kırıklığı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Angelino, Kerem Demirbay, Ndombele, Halil Dervişoğlu gibi isimlerin dışında Sergio Oliveira da beklentileri karşılayamadı ve arı kırmızı ekibe mali anlamda yük oldu.

Sabah16 Aralık 2023 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Galatasaray'da 500 milyon TL'lik hayal kırıklığı
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Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, bu sezon gerçekleştirdiği bazı transferlerden ise istediği verimi alamadı. Sarı kırmızılılarda Angelino, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Halil Dervişoğlu gibi isimlerin dışında Sergio Oliveira da yönetime mali yük oldu.

14 MİLYON EURO'YU BULDU

Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, 3.7 milyon Euro bonservisi ve 1 milyon Euro maaşıyla 4.7 milyon Euro'ya mal oldu. 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.3 milyon Euro da maaş geliri bulunan Angelino da sınıfı geçemedi.

500 MİLYON TL MALİYET

3.1 milyon Euro gelir elde edeceği açıklanan Ndombele, 500 bin Euro bonservis maliyeti ve 20 milyon TL de maaşı olan Halil Dervişoğlu da sınıfı geçemedi. Ayrıca 2.75 milyon Euro maliyeti olan Portekizli oyuncu Sergio Oliveira da fiyasko isimler arasına adını yazdırdı. Bu futbolcuların maliyeti toplamda 500 milyon lirayı buldu.

SADECE 2 GOLE KATKI YAPTILAR

Transfer olduktan sonra 16 maçta görev alan Kerem Demirbay, 11 karşılaşmada şans bulan Halil Dervişoğlu ve 10 maçta forma giyen Tanguy Ndombele skora katkı veremedi. Sergio Oliveira 1 gol atarken, İspanyol bek Angelino da sadece 1 asist üretti. 5 oyuncu, sadece 2 gole katkıda bulundu ve sıkça eleştirildi.

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