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Galatasaray'da 6 futbolcuya güle güle

Cim-Bom’da Rodrigues, Eren, Belhanda, Feghouli, Maicon ve Mariano gönderilecek. Sıcak parayla Terim’in istediği takviyeler yapılacak. Sezon sonunda da ikinci bir operasyon gerçekleşecek.

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G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrası “Ocak transfer dönemi çok önemli, çok şeyi belirleyecek” diyerek devre arasında takımın içinde büyük bir operasyon yapacağını net bir şekilde açıkladı. Kadroda düşünmediği oyuncuların yerine transfer isteyen Terim’in bütçesi şu an için finansal fair play gereği 400 bin euro… Deneyimli çalıştırıcı, Rodrigues, Eren Derdiyok, Belhanda, Feghouli, Maicon ve Mariano’yu takımdan göndermek istiyor. Terim, satıştan gelecek sıcak parayla istediği takviyeleri yapmayı planlıyor.

CENGİZ DE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gönderilecek isimlerin menajerleri ile görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar, tüm gelen teklifleri masaya yatıracak. Zaman kaybetmeden bu oyuncularla yollar ayrılacak. Terim’in hazırladığı transfer listesindeki isimlerle anlaşmalar yapılacak. Sezon sonunda ise ikinci bir operasyon yapılması planlanıyor. Böylece yeni sezonda Terim’in istediği takımın tamamen oluşturulması hedefleniyor. Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ile bu konuda görüş birliğine vardı. Tüm imkanlar seferber edilecek.

3 GOLCÜ TRANSFERİ OLABİLİR

Terim’in önceliği stoper ve forvet.. Golcü listesinde Badji, Origi ve Akhisar’da kadro dışı kalan Seleznyov bulunuyor. Eren’in gönderilmesi durumunda bu 3 golcünün de takım kadrosuna dahil edilme ihtimali kuvvetli. Stoper konusunda da arayışlar devam ediyor. Ön plana çıkan isim ise Den Haag’ın 1.90’lık savunmacısı Kanon. G.Saray scout ekibi orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor.

(Aksam)

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