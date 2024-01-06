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Spor

Galatasaray'da 7 oyuncu eksik

Galatasaray'ın yarın Konyaspor ile oynayacağı maçta eksik oyuncuların sayısı dikkat çekiyor.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Galatasaray'da 7 oyuncu eksik
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyo

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