Galatasaray'da 725 milyonun 4'te 1'i Spor Müdürlüğü'ne aktarılacak

Milliyet 15 Ekim 2021 Cuma 08:51 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 08:51

Türk Telekom ile sözleşmesi biten Galatasaray, Nef ile stat isim hakkı için 10 yıllık anlaşma yaptı ve tam 725 milyon lira alacağını açıkladı. Ancak sarı-kırmızılılar bu paranın 4'te 1'i olan 181 milyon lirayı amatör branşlar için Spor Müdürlüğü'ne aktarmak zorunda...

Spor Genel Müdürlüğü'nün Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 2. fıkrasında, "Elde edilen reklam ve/veya sponsorluk gelirinin %25'inin Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmesi şartıyla, isim değişikliğine muvafakat verilebilir" koşulu yer alıyor. Bu da Galatasaray için bağlayıcı oluyor.

BAZILARI ÖDEDİ

Alacağı 725 milyon liranın yüzde 25'i olan 181 milyon lirayı bu şekilde ödeyecek olan Galatasaray, bu paranın 5'te 3'ünü genel müdürlüğe, kalan kısmını da tesisin bulunduğu il müdürlüğüne verecek, bu da amatörlere harcanacak.

Stat isim sponsorluğundan para alan diğer kulüplerin bazılarının ödemesini yaptığı ifade edildi.