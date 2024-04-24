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Spor

Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5'e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.30'da yapacağı idmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 33 maçtan 90 puan toplayan Galatasaray ligde lider durumda.

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