Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.

Galatasaray'da 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist yaptı.

BONSERVİSİNE 8 MİLYON EURO ÖDENDİ



Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini aldı.

Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.

Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı.