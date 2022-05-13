Galatasaray'da ayrılık! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı...

Fenerbahçe, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, oyuncunun kulübü Brentford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekleyecek.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'la yola devam etmeyecek olan 22 yaşındaki santrforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor. Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse, milli futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama amacında.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Halil Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncudan "Bonservisimi alırsanız seve seve gelirim" yanıtı alan Koç, Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı. Ali Koç'un hedefi bu transferi bir an önce bitirmek.
Halil, Galatasaray ile 25 lig maçında 1195 dakika süre aldı. Bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başladı. 4 gol-1 asist ile takıma katkı verdi.