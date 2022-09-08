Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Ömer Bayram, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı.
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Sarı kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshettiği öğrenilirken, Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor
'un Ömer Bayram ile anlaşma sağladığı gelen haberler arasında.
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Ömer'in transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 asist yapmıştı.