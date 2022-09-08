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Spor

Galatasaray'da ayrılık! Ömer Bayram 1. Lig'e gidiyor

Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram'ın, Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor ile anlaştığı öğrenildi.

8 Eylül 2022 Perşembe 10:41 - Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Ömer Bayram, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı.

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Sarı kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshettiği öğrenilirken, Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'un Ömer Bayram ile anlaşma sağladığı gelen haberler arasında.

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Ömer'in transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 asist yapmıştı.

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