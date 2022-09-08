İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2022 Perşembe / 12 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2432
  • EURO
    18,2181
  • ALTIN
    1004.76
  • BIST100
    3491.36
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Juan Mata KAP'a bildirildi
Spor

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Juan Mata KAP'a bildirildi

Galatasaray Mauro Icardi'nin ardından bir dünya yıldızını daha resmen açıkladı. Juan Mata, önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

8 Eylül 2022 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray transferde bombaları art arda patlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılar son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

6 milyon avro bedelle... Galatasaray'dan Yusuf Demir bombası

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Maaşının yarısı Galatasaray'dan İşte Luyindama'nın yeni takımı

Mata'nın bugün İstanbul'a geleceği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.