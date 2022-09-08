Galatasaray transferde bombaları art arda patlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılar son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
6 milyon avro bedelle... Galatasaray'dan Yusuf Demir bombası
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
ifadeleri kullanıldı.
Maaşının yarısı Galatasaray'dan İşte Luyindama'nın yeni takımı
Mata'nın bugün İstanbul'a geleceği bildirildi.