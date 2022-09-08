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Spor

İşte Luyindama'nın yeni takımı

Antalyaspor, Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı.

DHA8 Eylül 2022 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
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Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama'yla anlaştı.

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Başarılı defans oyuncusu sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.

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Fraport TAV Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Christian Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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