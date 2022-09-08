İşte Luyindama'nın yeni takımı

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama'yla anlaştı.