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Spor

Galatasaray'da iki veda birden! Süper Lig takımına kiralandılar

Galatasaray'ın orta saha oyuncuları Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne kiralandı.

DHA8 Eylül 2022 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
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Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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 Başkent ekibi iki orta saha oyuncusunu da kiralık olarak transfer etti. Emre Kılınç'ın Galatasaray ile 2024, Taylan Antalyalı'nın ise sarı kırmızılı takımla 2026 sezonu sonu kadar sözleşmesi bulunuyor.

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İki oyuncu da Ankara'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından yeni kulüpleriyle sözleşme imzalayacaklar.

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