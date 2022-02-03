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Spor

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Bafetimbi Gomis de takımla ilk antrenmanına çıktı.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 18:35
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, her iki çalışmanın da Antalya'da kampta bulunulan otelin salonunda yapıldığı belirtildi.

Sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler, öğleden sonraki çalışmada ise mobilite egzersizleri yapıldığı aktarıldı.

Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed ile tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin antrenmanlarda yer almadığı kaydedildi.

Kampa dün katılan yeni transfer Bafetimbi Gomis'in ise takımla çalışmalara başladığı ve spor salonunda özel program uyguladığı belirtildi.

Öte yandan, izolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey'un da kampa katıldığı duyuruldu.

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