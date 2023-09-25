Galatasaray'da Bakambu beklentinin altında kaldı

Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, Bursaspor'daki performansının ardından İspanya'ya, ardından da Çin'e giden ve geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçiren Cedric Bakambu'yu sürpriz yaparak renklerine bağlamıştı.

SKORA KATKISI YOK

Teknik direktör Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig'de 3 maçta 74 dakika süre verdiği deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 140 dakika süre aldı. Toplamda 214 dakika sahada kalan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Molde maçında kaçırdığı mutlak gol fırsatı nedeniyle Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Bakambu, teknik heyetten de şu ana kadar geçer not alamadı. Son olarak 4. haftadaki Gaziantep FK maçında sadece 10 dakika oynayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Bakambu, Buruk tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor.

2 YIL KONTRATI VAR

Al Nassr'dan 700 bin Euro karşılığında transfer edilen Bakambu ile Cimbom arasındaki sözleşme 2025 yılına kadar devam ediyor. Bakambu, Galatasaray'da her bir sezon için 1.5 milyon Euro gelir elde edecek.

210 GOLE KATKI YAPTI

Aslan'da skor üretemeyen Cedric Bakambu, kariyerinde toplam 407 maçta 169 gol, 41 de asist yaptı. Bakambu, Demokratik Kongo adına ise 42 maçta 15 gol üretti.