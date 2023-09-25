İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2023 Pazartesi / 11 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2106
  • EURO
    28,9344
  • ALTIN
    1681.54
  • BIST100
    8209.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Bakambu beklentinin altında kaldı
Spor

Galatasaray'da Bakambu beklentinin altında kaldı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı kulüpte gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden oldu.

Takvim25 Eylül 2023 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Galatasaray'da Bakambu beklentinin altında kaldı
ABONE OL

Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, Bursaspor'daki performansının ardından İspanya'ya, ardından da Çin'e giden ve geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçiren Cedric Bakambu'yu sürpriz yaparak renklerine bağlamıştı.

SKORA KATKISI YOK

Teknik direktör Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig'de 3 maçta 74 dakika süre verdiği deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 140 dakika süre aldı. Toplamda 214 dakika sahada kalan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Molde maçında kaçırdığı mutlak gol fırsatı nedeniyle Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Bakambu, teknik heyetten de şu ana kadar geçer not alamadı. Son olarak 4. haftadaki Gaziantep FK maçında sadece 10 dakika oynayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Bakambu, Buruk tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor.

2 YIL KONTRATI VAR

Al Nassr'dan 700 bin Euro karşılığında transfer edilen Bakambu ile Cimbom arasındaki sözleşme 2025 yılına kadar devam ediyor. Bakambu, Galatasaray'da her bir sezon için 1.5 milyon Euro gelir elde edecek.

210 GOLE KATKI YAPTI

Aslan'da skor üretemeyen Cedric Bakambu, kariyerinde toplam 407 maçta 169 gol, 41 de asist yaptı. Bakambu, Demokratik Kongo adına ise 42 maçta 15 gol üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.