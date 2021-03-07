07 Mart 2021 Pazar 21:46 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 21:46

Mücadeleyi değerlendiren Belhanda, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca. Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor." dedi.

"BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM"



Belhanda sözlerini, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" ifadeleriyle tamamladı.