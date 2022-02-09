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Spor

Galatasaray'da Berk Balaban, Niğde Anadolu'ya kiralandı

Galatasaray, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki kaleci Berk Balaban'ı TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'ya kiralık olarak yolladığını duyurdu.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 00:50 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 00:51
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Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Berk Balaban'ı TFF 2. Lig takımlarından Niğde Anadolu'ya kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi için Niğde Anadolu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bir grup Galatasaray Kulübü üyesinin sahibi olduğu 1481 Futbol Yatırımları AŞ, sarı-kırmızılı genç oyuncularının tecrübelenmesi için TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Niğde Anadolu'yu satın almıştı.

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