İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9736
  • EURO
    6,6589
  • ALTIN
    301.544
  • BIST100
    112600
Spor

Galatasaray'da bir transfer daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. transferini de bitirdi.

07.01.2020  21:29 - Güncelleme: 07.01.2020  21:29

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da oynayan Jesse Sekidika ile anlaşmaya varan Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun kulübünden bonservisini almasının ardından imzayı attırdı.

23 yaşındaki futbolcu alacakları karşılığında Eskişehirspor'dan bonservisini aldı ve bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray ile 3.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor'da bu sezon 16 maça çıkan ve asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen hücumda her bölgede oynaybilen genç futbolcu, 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak
Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi
Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

İran 'köstebek' avı başlattı! ABD ve İsrail teyakkuzda
İran 'köstebek' avı başlattı! ABD ve İsrail teyakkuzda

İran 'köstebek' avı başlattı! ABD ve İsrail teyakkuzda

Benzerlikleri göze çarptı!
Benzerlikleri göze çarptı!

Benzerlikleri göze çarptı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.