Galatasaray'da derbi öncesi Mauro Icardi depremi!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zirve yolunda oldukça kritik bir öneme sahip olan bu maç öncesinde sarı kırmızılılarda, Mauro Icardi krizi yaşanıyor.

Sakatlığı sebebiyle kupa maçında oynayamayan Arjantinli golcü, riske edilmemişti. Teknik direktör Okan Buruk, "Ufak bir darbeden dolayı ağrıları vardı. Hafta sonu önemli bir maçımız var bu sebeple onu oynatmadık" demişti.

Mauro Icardi'nin antrenmanlarda takımla birlikte olmaması ise dikkat çekti. Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali yüksek olsa da tam olarak hazır olup olmayacağı merak konusu.