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Spor

Galatasaray'da Devler Ligi için son 24 saat!

Galatasaray'ın bu gece 01.00'e kadar Şampiyonlar Ligi için yeni listesini UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Bu nedenle sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Sabah4 Eylül 2023 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Galatasaray'da Devler Ligi için son 24 saat!
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Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Galatasaray'da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, grup aşaması için kadrosunu bu gece 01:00'e kadar UEFA'ya bildirmek zorunda...

Bu nedenle artık son güne girildi. Galatasaray yönetimi geçen sezon transferin son gününde 5 uçak birden indirmiş ve o oyuncular sayesinde sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda rakiplerini geride bırakmıştı.

Bugün de Galatasaray açısından hareketli bir gün olabilir. Ndombele, Sanchez, Hojbjerg (Tottenham), Ndidi (Leicester) ve Donny van de Beek (ManU) Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu isimler arasında ve bugün bu oyunculardan bir ya da ikisi Florya'nın yolunu tutabilir.

Bugün yeni bir isim gelmezse Galatasaray'ın 15 Eylül'e kadar zamanı var.

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