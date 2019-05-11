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Galatasaray'da Diagne'ye yol göründü

Devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon euroya alınan Mbaye Diagne sezonun bitimiyle 15 milyon euroya Katar’a gidecek.

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GALATASARAY’IN Kasımpaşa’dan 10 milyon euroluk transferi Mbaye Diagne konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki forveti kadrosuna katmayı çok isteyen Katarlılar, Sarı-Kırmızılı yönetim ile masaya oturdu ve 15 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Anlaşılan Katar ekibinin ismi sır gibi saklanıyor. Diagne için Galatasaray’a gelmeden önce Kasımpaşa’ya Katar ekibi Al Sadd 12 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak İstanbul ekibi bu teklifi geri çevirmişti.
 
SATMAYI BİLMEK LAZIM
 
Galatasaray, sezonu şampiyon bitirirse Kasımpaşa’ya 3 milyon euro daha ödeyecek. Diagne’nin satılacağının sinyalini veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,  “Diagne 10 milyon euro verilmesi gereken oyuncudur. Başkan da yönetim de doğru yapmıştır. G.Saray bu 10 milyon euroyu kaybetmeyecek. Almasını bilmek kadar satmasını da bilmek lazım” ifadelerini kullandı. Başarılı golcü bu sezon 33 resmi maçta 28 gol kaydetti. Galatasaray ile sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
 
Akşam
 

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