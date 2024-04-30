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Spor

Galatasaray'da Dries Mertens göz kamaştırıyor

Galatasaray'da bu sezona damga vuran isimlerden biri de Dries Mertens oldu. Tecrübeli yıldız, istatistikleriyle göz kamaştırdı.

Sabah30 Nisan 2024 Salı 12:02 - Güncelleme:
Galatasaray'da Dries Mertens göz kamaştırıyor
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Geçen sezonun başında Napoli'den ayrılıp bedelsiz olarak Galatasaray ile anlaşan Dries Mertens, bu sezonun başında ise kulübede düşünüldü. Belçikalı oyuncu haftalar geçtikçe yaşın önemli olmadığını izletirken final haftalarında ise gövde gösterisi yaptı.

BU SEZON PERFORMANSI

1987 doğumlu olan yıldız oyuncu, yaşını sahaya yansıtmayıp koşu mesafelerinde zirveye oynarken istatistikleri ile de göz kamaştırıyor.

Deneyimli isim son 6 lig maçında 7 asist-2 gol ile 9 gole doğrudan katkı sağlarken, bu sezon toplamda ise 9 gol, 13 asist kaydetti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, futbolu bırakacağını açıklamasının üstünden zaman geçtikçe performansını artırınca 'devam' kararını da verdi. Mertens ile Galatasaray yönetimi yeniden masaya oturmaya hazırlanırken, taraftarlar da başarılı hücumcunun takımda kalmasından yana.

Öte yandan Napoli'nin de futbolu bırakması durumunda Mertens'e takımda antrenörlük teklifinde bulunduğu belirtildi.

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