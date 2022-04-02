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Spor

Galatasaray'da Erick Pulgar krizi

Erick Pulgar'ı ara transferde döneminde Fiorentina'dan kadrosuna katan Galatasaray'da ödeme krizi yaşanıyor. İşte Erick Pulgar'ın maliyetiyle ilgili ortaya çıkan şaşırtıcı gerçek...

Fanatik2 Nisan 2022 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 11:10
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Galatasaray'a ara transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, 2'si 11'de olmak üzere sadece 4 maçta süre alabilmişti. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'le yıldızı barışmayan Pulgar'ın maliyetiyle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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50 BİN AVROLUK BONUS ÖDENMEDİ

Fanatik'in haberine göre; İtalyan kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu kiralarken 300 bin avro bedel istediği, Galatasaray Yönetimi'nin de oyuncunun menajeriyle görüşüp operasyonun ücretsiz yapılması halinde 50 bin avro bonus önerdiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Pulgar'ın temsilcisinin, Fiorentina'yı ikna ettiği ve transferin bedelsiz gerçekleştiği ancak bonusun ödenmediği öğrenildi.

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PULGAR DA RAHATSIZ

Temsilcinin, sadece 750 bin avroluk oyuncu maaşından yüzde 10'luk yasal payını alabildiği belirtildi. Pulgar'ın da gelişmelerden haberinin olduğu ve rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.

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