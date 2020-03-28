Galatasaray'da facia böyle önlenmiş

28 Mart 2020 Cumartesi 08:54 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 08:54

Corona virüsü tedavisi nedeniyle hastanede olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in öngürüsü ve tecrübesi Galatasaray'ı büyük bir tehlikeden önledi...

Başarılı hoca, Beşiktaş derbisi sonrası henüz liglerin erteleme kararı alınmamasına rağmen tüm idmanları iptal etti. Sarı-kırmızılılar, erteleme kararı açıklanana kadar 4 gün boyunca bir araya gelmedi.

Eğer Terim bu kararı almasaydı, tüm futbolcular corona virüsü tehdidi ile karşı karşıya kalacaktı. Tecrübeli teknik adamın talimatıyla evlerinde kalan futbolcular böylelikle büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu.

(Takvim)