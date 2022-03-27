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Spor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi devam etti

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

DHA27 Mart 2022 Pazar 18:05 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 18:05
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın topla çıkış üzerinde durulan taktik çalışma bölümünde, pozisyon bitirme, ardından da duran top çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular dışındaki isimlerin katıldığı antrenmanda Ümit Milli Takım'dan dönen Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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