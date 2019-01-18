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Galatasaray'da Fatih Terim istifasını sürekli erteliyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planlamasının tamamen dışına çıkılması ipleri gerdi.

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Galatasaray’da zaten gergin olan ipler Ozan Kabak’ın satılmasıyla kopma noktasına geldi... Fatih Terim’in isteğinin aksine Maicon ve Feghouli’yi satıp kaynak sağlayamayan yönetim Garry Rodrigues’ten sonra şimdi de Ozan Kabak’ı sattı. Belhanda için de görüşmelerde sona gelindi.
 
Yönetimin Ozan’ı; Terim’in sadece bir kaç gün süre önce söylediği; ''Ozan elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacak. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Ama o gün, bugün değil'' sözlere rağmen satması dikkat çekti.
 
Fatih Terim'in cebindeki teklif
 
Fatih Terim’in istifasının cebinde olduğu hatta Asya’dan bir milli takımdan aldığı teklifi ciddi ciddi düşündüğü ise gelen bilgiler arasında. Tecrübeli teknik adamı tek tutan ise istifasını vermesi durumunda zaten sallantıda olan Albayrak-Cengiz yönetiminin düşmesinin kesinleşmesi. Bu durumda da çok sevdiği camiasının bir çıkmaza girebileceğini düşünen Fatih Terim, istifasını sürekli erteliyor. (Fotospor)

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