Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçta Mertens ve Icardi ile 2-1 öne geçti.

Maça ilk 11'de başlayan kaptan Fernando Muslera, 83. dakikada sakatlık yaşadı. Bordo mavililerin kullandığı serbest vuruşta Muslera rakip futbolcuyla çarpıştı. Sakatlık yaşayan oyuncu sahayı sedyeyle terk etti.

Tecrübeli eldiven sahadan çıkarken göz yaşlarını tutamadı.

Fernando Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Maç sonu tecrübeli kalecinin durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." ifadelerini kullandı.