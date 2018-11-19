Galatasaray'da Garry Rodrigues belirsizliği
Galatasaray'da yönetim, Newcastle’ın istediği Garry Rodrigues'i satmaya sıcak bakıyor. Fatih Terim ise oyuncusunun gitmesini istemiyor.
Garry Rodrigues konusunda Galatasaray Yönetimi ile Fatih Terim arasında anlaşmazlık yaşanıyor... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Rodrigues'i transfer etmek için Sarı-Kırmızılı yönetimle temas halinde.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli oyuncuyu istediği rakamın verilmesi halinde Ada'ya satmak istiyor. Ancak, Fatih Terim, Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Transferde şimdilik kararsızlık hakim...
(Takvim)
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