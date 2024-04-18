Galatasaray son yılların en büyük tribün gelirini elde etmenin sevincini yaşıyor. Divan Kurulu toplantısında aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar, Rams Park Stadyumu'ndaki loca sayısını 198'den 221'e çıkarmış durumda.

KAZANÇ 2 KATINA ÇIKTI

Üstelik bu loca ve VIP koltukların 2024-2025 sezonuna yönelik yapılan satışlarından şu ana kadar 2 milyar 827 milyon Lira gelir elde edildiği, bunun artarak devam edeceği belirtildi. İçinde bulunduğumuz sezonda elde edilen loca ve VIP geliri ise 1 milyar 555 milyon Lira'ydı. Böylece kulüp, kazancını 2 katına çıkarmış oldu.

KATLANARAK ARTACAK

Üyelere bundan sonraki süreçle ilgili de önemli bir detay verildi. Sarı kırmızılılar, hem kombine yenileme dönemini hem de kulübe ulaşan ve karşılıksız kalan yoğun talepleri de göz önünde bulundurarak, Rams Park Stadyumu'ndaki maçların önümüzdeki 3 sezon boyunca kapalı gişe oynanacağını, dolayısıyla tribün gelirlerinin katlanarak artacağını öngörüyor.

İŞTE GALATASARAY'IN LOCA VE VİP GELİRLERİ

2021-2022 - 240 milyon TL

2022-2023 - 571 milyon TL

2023-2024 - 1 milyar 555 milyon TL

2024-2025 - 2 milyar 827 milyon TL (Devam ediyor)